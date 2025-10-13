韓国とレベルが違うブラジルサッカーの前で「洪明甫（ホン・ミョンボ）式スリーバック（back 3）」は通用しなかった。10日、ソウルワールドカップ（W杯）競技場でサッカー国家代表の評価試合（Aマッチ）が行われ、韓国代表はブラジル代表に0−5で完敗した。韓国は3年前の2022カタールW杯16強戦でブラジルに4失点したが、最後まで戦って1得点した。今回は対戦では5失点し、これという反撃もできなかった。これに先立ち先月、洪明甫