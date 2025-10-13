自民党衆院議員の船田元（はじめ）元経済企画庁長官（71）が、13日までに【公明党連立離脱のショック】と題して自身のフェイスブックを更新。石破茂首相（68）が退陣を撤回する案や、新総裁に選ばれたばかりの高市早苗総裁（64）が辞任した上で総裁選をやり直す“仰天プラン”に言及した。 【写真】高市氏の隣で総裁選の行方を見守る元アイドル議員 「先日の公明党の自民党との連立離脱は、まさに青天の霹靂（へきれき）であ