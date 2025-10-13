ºÇ¿·¤Î¤ª¤â¤Ê¹Ä¼¼¤Î¤´Æ°¸þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¹Ä¼¼¤ÎºÇ¿·¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡×¡£º£²ó¤Ï10·î1Æü¡Á10Æü¤Þ¤Ç¤Î¡¢Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û10·î¾å½Ü¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¹Ä¼¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥Ã¥­¸«¡ªºÇ¿·¤Î¹Ä¼¼¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¤ò°ìµó¤´¾Ò²ð!Å·¹Ä¡¦¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼10·î4Æü¡¢5Æü¤ÈµþÅÔÉÜ¤òË¬Ìä¤·¡¢µþÅÔÉÜÎ©¿¢Êª±à¤Î»ë»¡¤ä¹ñÎ©µþÅÔ¹ñºÝ²ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ²ñµÄ¡Ö²Ê³Øµ»½Ñ¤È¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤Î³«²ñ