サッカーブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督（６６）とＭＦブルーノ・ギマランイス（２７）＝ニューカッスル＝が１３日、日本代表戦（１４日、味の素スタジアム）に向けた前日会見に試合会場で臨んだ。アンチェロッティ監督は「もちろんめざすものは最善の準備をして、最高のパフォーマンスをもって次のＷ杯を優勝すること」と語った。ラ・リーガのレアルマドリードなどを含む欧州５大リーグで優勝経験がある名将。５