¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¤Ï13Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î´¢Ã«»ÔÂÎ°é´Û¤Ç½÷»Ò¤Î1»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´¢Ã«¤¬·²ÇÏ¤Ë3¡½1¤Ç¾¡¤Á¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¡Ê1ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£·²ÇÏ¤Ï1¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£