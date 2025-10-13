小型犬と大型犬の生活の違い4選 犬のサイズの分類に明確な基準はありませんが、一般的に成犬時の体重が10kg未満を小型犬、10～25kg未満を中型犬、25kg以上を大型犬とすることが多いです。小型犬と大型犬では体重や体格に大きな差があるため、生活にもさまざまな違いが生じます。ここでは、小型犬と大型犬の生活の違いを4つご紹介します。 1.食事量と費用 基本的に犬の食事量は体重に比例するため、大型犬は小型犬よりも