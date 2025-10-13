»³ËÜÍ³¿­¤Î½÷Ë¼Ìò¤òÃ¯¤¬Ì³¤á¤ë¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î13Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢Æ±12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Âè1ÀïÀèÈ¯¤ò¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡¢Âè2ÀïÀèÈ¯¤ò»³ËÜÍ³¿­¤ËÂ÷¤¹°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤¶·èÀï¤ÎÃÏ¤Ø¡ª¹õÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»³ËÜÍ³¿­¤é¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodger Blue¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤·¤¿¸ø¼°YouTube