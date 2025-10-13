佐々木はドジャースブルペンの救世主として評価を高めている(C)Getty Images野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。今回はドジャースの〓守護神〓として躍動する佐々木朗希に焦点を当てた。【動画】佐々木朗希、魂の完全投球！ 強打者たちをねじ伏せた空振りシーンドジャースは現地10月13日から始まるナ・リーグ優勝決定シリーズをブリュワーズと戦う。まずは敵地でのスタート、初戦は