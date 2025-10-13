だれにでも好かれる人とは、どんな人か。90歳になっても現役で活躍する作家・阿刀田高さんは「ユーモアを持つ人は好まれる。しかし、ユーモアというものはひどく複雑で微妙な心理に由来するもので、年齢を重ねてわかる代物だ」という――。※本稿は、阿刀田高『90歳、男のひとり暮らし』（新潮社）の一部を抜粋・再編集したものです。写真＝iStock.com／CherriesJD※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／CherriesJD■ユーモア