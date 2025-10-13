ドジャースのフレディ・フリーマン選手の息子も野球で大活躍です。フリーマン選手には3人の息子がいますが、大谷翔平選手の大ファンを公言しているチャーリーくんは以前、自身が所属するチームでチャンピオンの称号を獲得。仲間と一緒にトロフィーを掲げました。さらにドジャースの始球式に登場し豪快なフォームを披露と多くの観客の前で度胸を見せました。そして日本時間13日、妻・チェルシーさんが自身のInstagramにあげたのは二