¼«Ì±¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤ÎËÌ³¤Æ»4¶è¤ò½ä¤ë¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ËÈ¼¤¤Çò»æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£4¶è¤Ï¡Ö¶¨ÎÏ¶è¡×¤È¤·¤Æ¸øÌÀ¤¬¸õÊä¤òÍÊÎ©¤·¡¢¼«Ì±¤¬»Ù±ç¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£