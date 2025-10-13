「レース記者コラム仕事・賭け事・独り言」オケマルが９日の園田オータムトロフィーを勝って兵庫３冠を達成した。デビューから無敗での達成は兵庫競馬では史上初。３冠達成は２００１年のロードバクシン以来で２４年ぶり。アラブ時代を含めて４頭目、サラブレッド導入後では２頭目の３冠馬となった。同じサラブレッドのロードバクシンとオケマルでは３冠の内容が異なる。ロードバクシンの頃は園田ダービー、兵庫チャンピオ