◆国際親善試合日本―ブラジル（１４日・味スタ）ブラジル代表のアンチェロッティ監督が１３日、味の素スタジアムで会見し、日本戦への意気込みを語った。＊＊＊今年５月の就任以降、不振にあえいでいた王国を立て直したイタリア人指揮官は「まずはチームにバランスを求めた。１つのベースを作った上で、攻撃する姿勢を徹底した。犠牲心も求めた。それが功を奏している」と手応えを示した。日本戦に先立って行われ