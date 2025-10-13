½÷»ÒSPA!¤ÇÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Àµ­»ö¤ò¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖµÁ¼Â²È¡¦²ÈÂ²¡×¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Íµ¤µ­»ö¤Ç¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¤Ï2022Ç¯10·î12Æüµ­»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡Ö»ä¡¢º£¤Þ¤ÇÀ¸¤­¤Æ¤­¤Æ¡¢ÀµÄ¾¿Í´Ö¤Ï³ØÎò¤Ç·è¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âºÇ¶á¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤ò²þ¤á¤ë½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤­¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤½¤¦ÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÈþÊæ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦23ºÐ¡Ë¡£¢¡ÃæÂ´¤ÎÎ¾¿Æ¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë°é¤Ä¡Ö¼Â¤Ï¡¢»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï