水素エネルギー産業の拠点化を目指す福井県敦賀市で、２５日から計４日間、水素で発電する燃料電池を搭載した電動アシスト自転車「水素自転車」を使ったシェアサイクルの実証実験が行われる。市民らに乗ってもらうことで、実用化に向けた走行データなどを集めるとともに、水素エネルギーを身近に感じ、考えてもらう機会にしたいとしている。（清水翔）水素自転車は自動車部品大手「トヨタ紡織」（愛知県刈谷市）が開発を進めて