青森県産のホタテ猛暑による海水温の上昇で、東北地方のホタテ貝の養殖がピンチとなっている。ホタテは水温25度で衰弱し、27度に達すると生存できないとされる。近年は青森、岩手、宮城の3県で生産が激減しており、水産関係者の間では高水温に耐性がある品種開発を求める声が上がる。食卓を彩る代表的な水産物の一つで、すしネタとしても人気のホタテの危機を受け、政府は2026年度予算で支援する方針だ。青森県の陸奥湾では、