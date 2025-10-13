『3歳までにチェック！言葉の発達とお口の使い方の秘密』と題した動画で、お口と姿勢の専門家・まい先生が子どもの言語発達と言葉のトレーニングについて詳しく解説した。まい先生は、発音の癖やいわゆる「赤ちゃん言葉」について、「ちっちゃいからかわいいで許される問題じゃないよね、って私は最近思ってるんですよ」と独自の見解を示し、可愛らしい幼児語が後に発音障害や学習につまずくリスクになる可能性を指摘した。