19世紀にイギリスで流行した人毛のジュエリーがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】100年以上の時間を経たとは思えません「まさか『人毛』だなんて...展示を見た誰もが、口をそろえて驚かれます19世紀に流行したモーニングジュエリーは、伝統的に『遺髪』からつくられました長さ1.7mもある、このチェーンも人毛です精巧に編み込まれた人毛は、150年ほど経った現在も、美しいまま残っています」と件のジュエリーを紹介したのは