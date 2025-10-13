µþÅÔ¤ÎËÌÌîÅ·ËþµÜ¤Ç¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¤ªÃã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±£°·î£±£±Æü¤«¤éËÌÌîÅ·ËþµÜ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÃã²ñ¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËµþÅÔ¤ÎÃãÊ¸²½¤ò¹ñ¤ÎÆâ³°¤ØÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È¡¢µþÅÔÉÜ¤Ê¤É¤¬º£Ç¯£´·î¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤­¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£Ë­¿Ã½¨µÈ¤¬ÀéÍøµÙ¤é¤ÈËÌÌîÅ·ËþµÜ¤Ç³«¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¿ÈÊ¬¤òÌä¤ï¤ºÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤­¤¿¡ÖËÌÌîÂçÃãÅò¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Î¢Àé²È¤äé®Æâ²È¤È¤¤¤Ã¤¿²È¸µ¤¬¤¿¤Æ¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¤ªÃã¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê