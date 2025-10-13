１０月１３日の東京１１Ｒ・オクトーバーＳ（３歳上リステッド、芝２０００メートル＝１８頭立て）は、野中悠太郎騎手が騎乗したニシノレヴナント（セン５歳、美浦・上原博之厩舎、父ネロ）が勝利。単勝４７・０倍、１３番人気の低評価を覆し波乱を呼び込んだ。勝ちタイムは１分５７秒５（良）。スタートで軽く挟まれ道中は最後方付近を追走。直線で外に出されると上がり最速３２秒９の末脚を使い、２着に２馬身差突き抜けた。