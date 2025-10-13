南海電鉄高野線学文路駅の特製入場券の見本＝13日午前、和歌山県橋本市「学問（文）の路に入る」との読み方ができる和歌山県橋本市の南海電鉄高野線学文路駅で13日、受験のお守りとして人気の特製入場券が販売され、朝早くから多くの受験生や家族が買い求めた。5枚入りで900円。「5枚」「入場券」「学文路」の頭文字を取ると「ご入学」と縁起の良い語呂合わせができ、無人駅の学文路駅では11月16日と12月20日にも販売する。同