¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÏÂÊ¿¹ç°Õ¤ò¼çÆ³¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²ñ¤Ç±éÀâ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿Í¼Á²ÈÂ²¤È¤ÎÌÌ²ñ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤é¤Ë½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¡¢ÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤é¤Ë½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È¹ñ²ñ¤Ç±éÀâ¤ò¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿Í¼Á²ÈÂ²¤È¤âÌÌ²ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¹ñ²ñ¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢Æ»Ï©¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¸·½Å¤Ê·ÙÈ÷¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤