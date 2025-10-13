オーエスは11月2日11〜15時に、神戸市と共同で外遊びイベント「のびのびプレイランドin東遊園地」を、東遊園地（兵庫県神戸市）の芝生広場で開催する。参加対象は幼児〜小学生とその保護者、地域住民で、参加費は無料（一部、有料体験あり）。当日が雨天だった場合は、11月3日に順延となる。●竹の砦や音の森など同イベントは、子どもたちが自然に触れつつ思いきり体を動かして、身近な素材を工夫して遊びを生み出す体験を提供