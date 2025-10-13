ファジアーノ岡山は10月13日、GK金山隼樹が2025シーズンをもって現役を引退すると発表した。島根県出身で現在37歳の金山は、身長187センチ、体重82キロのGK。サンフレッチェ広島ユース、立命館大を経て、当時JFLに所属していたＶ・ファーレン長崎でキャリアをスタートされた。その後、北海道コンサドーレ札幌でのプレーを経て、2018年から岡山でプレーしている。2025年10月13日時点での通算出場記録は、J１で2試合、J２で150