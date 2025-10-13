【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOKYO FM 開局55周年と同局で放送中の『桑田佳祐のやさしい夜遊び』30周年を記念した、桑田発案によるスペシャル・イベント『九段下フォーク・フェスティバル’25』が、10月12日に日本武道館で開催。その公式レポートが到着した。 ■驚きの豪華ゲストが桑田佳祐とセッション！ 今年3月に、サザンオールスターズとして10年ぶりのオリジナル・アルバム『THANK YO