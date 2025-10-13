◇プロ野球セ・リーグ CS 1stステージ第2戦 DeNA7×-6巨人(12日、横浜スタジアム)初回に5点の援護をもらいながらも、そのウラに5失点と背信の投球となった巨人の先発、戸郷翔征投手は打順の関係もあり、3回で降板しました。試合は延長までもつれ込み、一時巨人が勝ち越しもしましたが、DeNAの底力を前に敗戦を喫し、今シーズンの終わりが告げられました。試合後、戸郷投手は「今年1年間というのは、チームの役に立てない1年間だっ