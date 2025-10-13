大阪・関西万博の最終日となった１３日、参加国に感謝を伝えようとする来場者の姿があった。家族で約１００回訪れたという大阪府摂津市の会社員・護摩所(ごましょ)公広さん（４８）は、９歳と４歳の息子２人との３人で、参加国約１５０か国分の「感謝状」を手作り。表には、その国の言語で「あなたの国のすてきな魅力を見せ、感じさせ、教えてくださったことに、深く感謝しています」などと記し、裏に国旗を手書きした。この