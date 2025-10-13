Âç¤­¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿ÂæÉ÷22¹æ¤«¤é¤ï¤º¤«4Æü¤Ç¡¢ÂæÉ÷23¹æ¤¬È¬¾æÅç¤ËÀÜ¶á¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ½£¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀéÍÕ¡¦Ä¸»Ò»Ô¤«¤éÌÚÂ¼ÂóÌé¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Ä¸»Ò»Ô¤Î¸¤ËÊºë¤Ç¤Ï±«¤Ï¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É÷¤¬¤È¤Æ¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÉ÷¤¬¶¯¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢13Æü¸á¸å3»þ20Ê¬¸½ºß¤â10¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤Èµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬³¤¤Ç¤¹¡£ÇÈ¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢ÇòÇÈ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³