寝ている赤ちゃんの確認のため部屋を覗いたところ、子猫が寄り添う様子が目に飛び込んできたのだとか！可愛いが大渋滞している尊い光景がThreadsに投稿されると、記事執筆時点で6000件を超える高評価がつき、「可愛いの致死量超えてますけど皆さん生きてますか？」「見れて幸せ！」「ひたすら愛おしい…♡」などの声がたくさん寄せられました！ 【写真：『寝ている赤ちゃんの様子』を見に行ったら、子猫が……ずっと見ていた