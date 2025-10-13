¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹çÆüËÜ¡½¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14ÆüÅìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£13Æü¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¡Ê66¡Ë¤¬²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£10Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç¤Ï5¡½0¤È°µ¾¡¡£¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê²ñ¾ì¤Ë¤ÏÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌó90¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤âÌó30¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤ËÈæ