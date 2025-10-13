日本代表と１４日に対戦するブラジル代表のアンチェロッティ監督が１３日、会場の味の素スタジアムで前日会見に臨んだ。「こんにちは」とまず日本語であいさつし、日本メディア、ブラジルからも多くのメディアが訪れて満杯となった会見場で質問に答えた。１０日に行われた韓国戦では５―０と快勝したブラジル代表。かつてＡＣミラン、Ｒマドリードなどの手腕により、強さが戻りつつある代表チームへの期待は高まっている模様。