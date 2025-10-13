吉岡里帆（32）が13日、東京・TOHOシネマズ新宿で行われた映画「THEオリバーな犬、（Gosh！！）このヤロウMOVIE」公開記念舞台あいさつに登壇。自ら監督・脚本・演出・編集を務めたオダギリジョー（49）の、今作に関する動きを、メディアを通して逐一、追いかけていると明かし、オダギリから「暇なの？」とツッコまれた。「THEオリバーな犬、（Gosh！！）このヤロウMOVIE」は、オダギリがNHKドラマを映画化。NHKで21、22年