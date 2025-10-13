10月13日、京都競馬場で行われた11R・スワンステークス（G3・3歳上オープン・芝1400m）は、菅原明良騎乗の5番人気、オフトレイル（牡4・栗東・吉村圭司）が勝利した。クビ差の2着に12番人気のワイドラトゥール（牝4・栗東・藤原英昭）、3着に4番人気のランスオブカオス（牡3・栗東・奥村豊）が入った。勝ちタイムは1:18.9のレコードタイム（良）。1番人気で戸崎圭太騎乗、ワールズエンド（牡4・栗東・池添学）は8着、2番人気