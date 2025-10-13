落語家の立川志らく（62）が13日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演し、自民党との連立を解消した公明党に対し私見を語った。公明の斉藤鉄夫代表は10日、政治とカネを巡る問題でのスタンスの違いなどから、連立を解消することを表明。高市早苗新総裁の誕生からわずか4日後の出来事だった。政局の大きな転換点に、志らくは「自民党にとって、日本にとっては、公明党の離脱はいい方向に行くと思います」と率直な