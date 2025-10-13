公明党が自民党に２６年続いた連立からの離脱を通告した１０日の自公党首会談に同席した公明・西田実仁幹事長が１３日、テレビ朝日「モーニングショー」に出演した。西田幹事長は４日に高市早苗総裁が選出されて以降、「政治とカネ」問題で企業献金の規制強化や、裏金問題の全容解明を明確に要求し、７日の会談時も相当に議論したと説明。離脱を通告した時の高市総裁の様子について聞かれると「表情は非常に硬かったと思います