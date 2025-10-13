偽造された中学校教諭の免許のコピーを採用時に提出したとして、福岡県警粕屋署は１３日、同県須恵町の会計年度任用職員で、中学校の補助教員の男（６６）を偽造有印公文書行使の疑いで逮捕した。捜査関係者によると、過去にも教員免許が失効しているのに偽造して学校で勤務したことがあるという。発表によると、男は１月下旬、今年度の須恵町会計年度任用職員の採用に際し、町役場で、偽造された中学校教諭の免許のコピー１枚