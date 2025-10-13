レディースブランド「FRAY I.D（フレイ アイディー）」が、モデルの藤井サチさんを起用した2025年冬コレクションを発表しました。テーマは“Glow without effort”――飾らないのに輝く美しさ。上質な素材と繊細なディテールが奏でるこのコレクションは、女性の内なる光を引き出すアイテムが揃います。心を解きほぐすような優雅さに包まれて、冬のファッションをもっと自由に楽しんでみませんか