タレントでモデルのゆうちゃみ（24）、ゆい小池（20）姉妹が13日、閉幕日を迎えた大阪・関西万博ファイナルイベント「JR西日本グループpresents〜Thank you for all…〜」に出演した。サッカー元日本代表MF中田英寿氏（48）が代表を務める、日本酒の販売促進事業を行うJAPAN CRAFT SAKE COMPANYがプロデュースする「CRAFT SAKE DAY 2025in OSAKA」で、中田氏厳選の日本酒6種類を紹介。「フルーティーで初めての人でもおいしい。