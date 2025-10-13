今年に入ってから、外資系企業が中国で研究開発センターを設立するペースが著しく加速しており、中国市場に進出している外資の新たなトレンドとなっています。 ドイツのボッシュグループはこのほど蘇州工業園区と契約し、今後5年以内に100億元（約2130億円）を投資して、スマートドライビングコントロール産業革新プロジェクトを立ち上げ、先進的なフルスタックのスマートドライビングソリューションとスマートキャビンのソフトウ