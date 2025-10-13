俳優の草なぎ剛（５１）が１３日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。５年前に結婚した夫人については一切話題に出なかったが、友人とのちょっと変わったキャンプ旅行について明かした。「友達とどっか旅行なんか…」と振られ、草なぎは「行きますよ」と即答。「友達にキャンプ好きな子とかもいて。自然好きなんだよね、山とかね」と、キャンプ旅行について語り始めたのだが…。「でも虫が嫌いなんで