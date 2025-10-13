ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは「スポーツの日」の１３日、静岡県浜松市・石人の星公園の球技場で、ラグビー体験イベント「ラグビーディスカバリー」を開催した。ラグビーを通してスポーツの楽しさを経験してもらおうというイベントで、幼稚園児から小学６年生までの男女約６０人が参加。子どもたちはボールを使っての鬼ごっこや、タックル、キックなどに楽しそうに取り組んだ。コーチ陣によって高いリフトアッ