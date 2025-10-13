¡Ú¥È¥ë¥³¡Û ·Ð¾ï¼ý»Ù¡Ê8·î¡Ë16:00 Í½ÁÛ50.0²¯¥É¥ëÁ°²ó17.7²¯¥É¥ë ¡Ú¥¤¥ó¥É¡Û ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê9·î¡Ë19:30 Í½ÁÛ1.6%Á°²ó2.07%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ¡Ú¥æー¥í·÷¡Û ¥É¥¤¥Ä·Ð¾ï¼ý»Ù¡Ê8·î¡Ë»þ¹ïÌ¤Äê Í½ÁÛN/AÁ°²ó148.0²¯¥æー¥í ¢¨ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤ÇÊÆ·ÐºÑÅý·×¤ÎÈ¯É½¤Ï±ä´ü¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­ ¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£