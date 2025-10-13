【新華社ウルムチ10月13日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州新源県の那拉提（ナラティ）国家湿地公園は10月に入り、秋の大地に自然の活力が満ちあふれている。同湿地は渡り鳥にとって重要な休息と補給の場所で、鳥たちが例年通り群れを成して飛来している。公園のモニタリングデータによると、今秋すでに100種以上、数万羽の渡り鳥が渡りの途中に同湿地で羽を休めており、種類・個体数ともに例年より着実に増加して