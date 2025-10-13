◇サッカー国際親善試合日本―ブラジル（2025年10月14日東京・味の素スタジアム）サッカーのブラジル代表は13日、日本戦（14日、味スタ）に向けた会見を行い、カルロ・アンチェロッティ監督（66）が意気込みを語った。会場に登場すると冒頭、日本語で「コンニチハ」とあいさつ。まずは10日に5―0で圧勝した韓国戦について「ブラジルの個々のクオリティーはあるので、自然とジョガボニート（楽しく美しいサッカー）になる