「出雲全日本大学選抜駅伝」（１３日、出雲大社前〜出雲ドーム前＝６区間４５・１キロ）大学三大駅伝の開幕戦・出雲駅伝が行われ、７年ぶり５度目の優勝を狙った青学大は序盤の出遅れが響き、２時間１０分５２秒でまさかの７位完敗に終わった。優勝の国学院大とは１分４０秒差だった。３冠への色気を滲ませながら挑んだ初戦だったが、まさかの完敗に終わった。青学大が５位以内を逃すのは１４年ぶり。初優勝から強豪への道を