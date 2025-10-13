½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¤Ç¡¢½Ð±ÀÂç¼ÒÁ°¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¡ÖÂç³Ø»°Âç±ØÅÁ¡×¤Î½éÀï¡¢½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¤Ï13Æü¡¢Åçº¬¸©¤Î½Ð±ÀÂç¼ÒÁ°¤«¤é½Ð±À¥É¡¼¥àÁ°¤Þ¤Ç¤Î6¶è´Ö45.1¥­¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤¬2»þ´Ö9Ê¬12ÉÃ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÁáÂç¤¬38ÉÃº¹¤Î2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢ÁÏ²ÁÂç¤¬¤µ¤é¤Ë15ÉÃÃÙ¤ì¤Î3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¹ñ³Ø±¡Âç¤Ï3¶è¡Ê8.5¥­¥í¡Ë¤ÇÌîÃæ¹±µü¤¬5°Ì¤«¤é2°Ì¤Ë¡¢4¶è¡Ê6.2¥­¥í¡Ë¤ÇÄÔ¸¶µ±¤¬¶è´Ö¿·µ­Ï¿¤Î²÷Áö¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å