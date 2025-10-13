北中米ワールドカップの北中米カリブ海予選は13日から後半戦に突入する。前半の3節を終えて3グループのうち2組で、初出場を目指すチームが首位に位置している。今回はアメリカ、メキシコ、カナダが本大会の開催国となるため予選不参加。12チームが3組に分かれ、各組首位がW杯出場権を獲得し、2位のうち成績上位2か国が大陸間プレーオフに進むレギュレーションとなっている。A組首位は初出場を目指すスリナム代表。ロシアW杯