日本サッカー協会(JFA)は13日、ブラジル代表の来日メンバーを発表した。ブラジルは10日にソウルで韓国代表と対戦し、5-0で勝利。日本は過去2分け11敗と勝ったことがない強豪と14日に味の素スタジアムで対戦する。▼GK12ベント(アルナスル)23 ジョン・ビクトル(N・フォレスト)1 ウーゴ・ソウザ(コリンチャンス)▼DF16 カイオ・エンヒキ(モナコ)24 カルロス・アウグスト(インテル)6 ドウグラス・サントス(ゼニト)4 エデル・ミリ