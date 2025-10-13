明日10月14日（火）夜9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは指原莉乃、大谷映美里・大場花菜・齋藤樹愛羅・郄松瞳・野口衣織（＝LOVE）。VTRでは、知らないと危ない秋の味覚に潜む危険を紹介。ダイエット中に冷凍のエノキタケを毎日食べていた女性が、激しい腹痛と嘔吐で救急搬送。電子レンジで温める時にやりがちなあるミスが原因だった。イベントで見かけた、しいたけのチーズ焼きを自宅で作った男