Photo by 奥山由之米津玄師が、公開中の劇場用実写映画『秒速5センチメートル』の主題歌「1991」（読み：ナインティ―ンナインティワン）を本日配信リリースした。リリースを記念し、「1991」のカメラエフェクト「1991 Sakura & Snow」が、TikTokにて公開となった。本エフェクトは、TikTok内で使用できるエフェクトで、『秒速５センチメートル』の世界観さながら、桜と雪がひらりひらり舞い落ちる幻想的なフィルターとな